Nouveau propriétaire pour la station Mont-Tremblant

10-04-2017 | 09h33

Intrawest, la compagnie qui possède notamment la station de ski Mont-Tremblant, a annoncé lundi qu'elle sera vendue à Aspen Skiing Company et KSL Capital.

En vertu de cette entente conclue entre la direction d'Intrawest et la nouvelle coentreprise fondée par Aspen Skiing et KSL Capital, les actionnaires recevront 23,75 $ US comptant par action ordinaire. Les actionnaires majoritaires d'Intrawest ont déjà approuvé cette vente.

«Cette transaction est une occasion significative pour Intrawest et cela procure de la valeur pour nos actionnaires», a affirmé Thomas Marano, le chef de la direction d'Intrawest par communiqué, lundi. Il a souligné que le prix payé est 40 % plus élevé que le coût de l'action de 16,97 $ US le 12 janvier dernier, lorsque Reuters a publié un texte voulant que cette compagnie soit vendue. Cette nouvelle avait alors fait grimper le cours de l'action.

La transaction qui devrait se conclure au troisième trimestre de cette année est évaluée à 1,5 milliard $ US.

En plus de Mont-Tremblant, Intrawest possède la station Blue Mountain en Ontario, la station Snowshoe en Virginie-Occidentale, le mont Stratton au Vermont, ainsi que les stations Winter Park et Steamboat au Colorado.

«Intrawest une collection de propriétés remarquables situées dans des endroits exceptionnels. Chacune a sa propre histoire et une identité particulière. Nous voulons poursuivre la riche tradition de chaque station», a mentionné le chef de la direction de KSL, Eric Resnick, par communiqué.

Le siège social d'Intrawest est situé à Denver au Colorado.