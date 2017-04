Hyundai et Kia doivent rappeler 1,5 million de véhicules

07-04-2017 | 15h49

Hyundai et Kia ont lancé un avis de rappel concernant un million et demi de véhicules au Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud en raison de problèmes de moteur.

Au Canada, les modèles en cause sont les Hyundai Santa Fe Sport et Sonata des années 2013 et 2014 munis d'un moteur 2 litres ou 2,4 litres.

Les modèles Kia qui font l'objet du même rappel sont l'Optima, le Sorento et le Sportage des années 2011 à 2014 équipés d'un moteur 4 cylindres.

Au total, environ 114 000 véhicules sont concernés au Canada. Les détails sont publiés sur le site web de Transports Canada.

Les moteurs touchés peuvent contenir des débris métalliques qui favorisent une usure prématurée. En conséquence, le moteur peut caler, ce qui augmente les risques d'accident sur la route.

Ces nouveaux rappels surviennent à un moment où les ventes des deux fabricants sont en baisse aux États-Unis et en Chine.

Ce n'est pas la première fois que ces deux manufacturiers sont forcés de rappeler des véhicules pour des problèmes de moteur. En 2015, Hyundai avait dû rappeler 470 000 voitures Sonata pour remplacer une pièce défectueuse dans le moteur, selon Reuters.