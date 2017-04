Le numéro deux de la Caisse quitte son poste

Philippe Orfali 06-04-2017 | 09h49

Le premier vice-président et chef des placements de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Roland Lescure, a annoncé sa démission immédiate, mercredi, car il souhaite « s'engager dans la vie publique et politique» française.

Recruté il y a près de huit ans par le président-directeur général Michael Sabia, M. Lescure dirigeait jusqu'à mercredi près de 80 % des activités de la Caisse. Mais, «à l'aube des élections françaises», il quitte le navire.

«Je souhaite jouer un rôle plus actif à un moment déterminant pour la France et l'Europe tout entière. Comme la Caisse est une institution apolitique et non partisane, j'aurai l'occasion d'en dire plus sur cet engagement [jeudi]», a affirmé Roland Lescure dans un communiqué transmis mercredi en fin de journée.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, M. Lescure a œuvré dans diverses firmes d'investissement européennes avant d'être recruté par la CDPQ. Il a touché une rémunération totale de 2,2 millions $ en 2015, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. À son recrutement en 2009, son salaire de base était de 450 000 $, plus diverses primes.

Un processus de recrutement international a été lancé pour combler son poste. Dans l'intérim, c'est le président Michael Sabia qui assumera les responsabilités de M. Lescure, a précisé l'investisseur institutionnel.

Ce dernier a tenu à souligner la contribution de M. Lescure. «Je suis convaincu que peu importe la forme que son [engagement] prendra, Roland fera une contribution significative à la vie publique et démocratique française», a affirmé M. Sabia.