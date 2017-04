La Norvège construira le premier tunnel pour bateaux au monde

05-04-2017 | 14h14

La Norvège a donné mercredi son feu vert à la construction sous une montagne du premier tunnel maritime au monde, afin d’éviter aux bateaux, y compris de forte jauge, des eaux périlleuses.

Foré dans un relief séparant deux fjords de l’ouest du pays, le passage de 1,7 km de long et 36 mètres de large doit permettre d’éviter une navigation particulièrement délicate au large de la péninsule de Stad, zone souvent balayée par les tempêtes.

«Le tunnel pour bateaux de Stad va enfin être construit», a déclaré le ministre norvégien des Transports, Ketil Solvik-Olsen, en présentant un vaste plan de transports pour la période 2018-2029.

«Le gouvernement assure maintenant un passage plus sûr et plus fiable des eaux les plus dangereuses et les plus rudes pour le transport de marchandises le long des côtes norvégiennes», a-t-il dit dans un communiqué.

La mer du Nord est souvent démontée au large de la péninsule, et bon nombre de navires doivent attendre une accalmie avant de pouvoir passer au large. Déjà à leur époque, les Vikings, pourtant navigateurs émérites, hésitaient à emprunter ces eaux et préféraient hisser et transporter d’un fjord à l’autre leurs embarcations par la voie terrestre.

Ailleurs dans le monde, des tunnels pour péniches existent déjà, comme sur le canal du Midi en France, mais celui de Stad sera le premier à pouvoir accueillir des navires d’une jauge brute allant jusqu’à 16 000 tonneaux pour le transport de fret et de passagers, y compris l’emblématique Express côtier Bergen-Kirkenes, qui relie le sud au nord du pays.

Le projet estimé à 2,7 milliards de couronnes (404 millions $ CAN) devrait nécessiter de trois à quatre ans avec un début des travaux dans la première moitié du plan pluriannuel de 2018-2029, selon le gouvernement.