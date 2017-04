Un troisième gain de loterie pour un couple d'Edmonton

05-04-2017 | 09h22

Gagner un montant dans les six chiffres à la loterie est quelque chose de rare, et bien, un couple d'Edmonton vient de gagner un troisième lot de plus de 100 000 $, ont rapporté plusieurs médias albertains.

Le soir du 22 février après que les numéros de la Lotto 6/49 eurent été dévoilés, Barbara Fink a immédiatement pris le téléphone pour appeler son mari, qui était à l'extérieur de la ville pour le travail, pour lui annoncer la nouvelle.

«Je savais qu'on avait tous les numéros, mais je ne savais pas le montant», a-t-elle lancé. Douglas Fink, son époux, lui a alors dit que c'était plus de 8 millions $. En fait, c'était plus de 16 millions $, mais comme il y avait deux combinaisons gagnantes, l'autre étant en Ontario, ils ont mis la main sur un montant de 8 163 061,10 $.

Le couple albertain n'en est pas à ses premiers gains de loterie. Leur chance a débuté en 1989, quand M. Fink a partagé un lot de 128 000 $, encore gagné à la Lotte 6/49, avec quatre autres amis.

En 2010, les Fink ont remis ça, alors que cette fois ils ont mis la main sur une cagnotte de 100 000 $ parce qu'ils avaient dit «oui» à l'Extra.

Grâce à ce nouveau gain, le couple prévoit s'acheter une nouvelle maison et l'avenir de leurs filles et leurs petits-enfants.