Le PDG de Bombardier renonce à sa hausse de salaire

01-04-2017 | 07h38

Le président exécutif du conseil d'administration de Bombardier, Pierre Beaudoin, a demandé que son salaire de 2016 soit ramené au niveau de celui qu'il a reçu en 2015, a annoncé l'entreprise tard vendredi soir.

« Après avoir écouté les récents débats publics sur la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier, j'ai demandé au conseil d'administration de revoir ma rémunération de 2016 en la réduisant au niveau de celle de 2015», a indiqué M. Beaudoin par voie de communiqué.

Mercredi, une circulaire de sollicitation envoyée aux actionnaires de l'entreprise a permis d'apprendre que la rémunération des cinq plus hauts dirigeants de Bombardier et de celle de M. Beaudoin a augmenté de 48 % entre 2015 et 2016.

Dans le cas du président du C.A., ses revenus étaient passés de 5 millions $ en 2015 à 7 millions $ en 2016, soit une hausse de 36,5 %.

Ces révélations avaient suscité le malaise à Québec, où le gouvernement libéral avait été appelé à commenter la situation, après avoir investi plus d'un milliard $ dans le programme CSeries de l'entreprise. «Fondamentalement, c'est une décision qui regarde l'entreprise et ses actionnaires», avait simplement réagi le premier ministre Philippe Couillard lundi.

Certains ministres libéraux avaient tout de même invité l'entreprise à réfléchir à ses gestes, tandis que l'opposition avait pressé le gouvernement d'intervenir.