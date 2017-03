La Ferme des Voltigeurs apprêtera les poulets de Metro

Emmanuelle Gril 30-03-2017 | 12h09

Tous les produits de poulet de la marque maison Irresistibles de Metro proviendront désormais de la Ferme des Voltigeurs, l'un des gros joueurs dans la production et la transformation de poulets de grain et biologiques au Québec.

Il s'agit d'une entente majeure pour cette entreprise familiale de Drummondville fondée en 1958, qui emploie aujourd'hui 150 personnes.

«Dans le domaine de la distribution alimentaire, il n'est pas facile de percer le marché des grandes chaînes. Ce partenariat va nous donner plus de visibilité et faire croître nos ventes», a indiqué Dominique Martel, PDG de la Ferme des Voltigeurs.

En 2016, l'entreprise avait déjà modernisé et agrandi son usine de Drummondville, faisant passer sa superficie de 20 000 à 30 000 pieds carrés. Des investissements importants dont M. Martel ne veut pas révéler le montant, mais qui seraient de l'ordre de «plusieurs centaines de milliers de dollars», dit-il. Une dizaine d'emplois ont aussi été créés dans la foulée.

Poursuivre le développement

«Nous étions à l'étroit dans nos locaux et nous avions de la difficulté à répondre à la demande pour la transformation de poulets, a précisé M. Martel. Cet agrandissement va non seulement nous permettre d'approvisionner Metro, mais aussi de poursuivre notre développement pour les 10 à 15 prochaines années.»

À l'heure actuelle, ce sont 4,4 millions de poulets qui sont abattus et transformés annuellement par la Ferme des Voltigeurs, qui élève pour sa part environ 30 % des volatiles, soit 1,3 million d'oiseaux par an.

Les autres poulets proviennent de producteurs partenaires, qui répondent aux mêmes critères de qualité.

L'entente avec Metro semblait toute naturelle pour le producteur transformateur de Drummondville, qui partage les mêmes valeurs que le distributeur alimentaire.

«La qualité, la valorisation des produits du Québec et le bien-être animal sont des principes qui nous tiennent à cœur», a affirmé Dominique Martel.

Offerts sous les marques Irresistibles Naturalia et Irresistibles Biologique, 10 produits de la Ferme des Voltigeurs, tous certifiés Aliments du Québec, dont quatre sont certifiés biologiques, garniront les comptoirs de viande de tous les Metro et Metro Plus de la province.

La Ferme des Voltigeurs