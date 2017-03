Rôtisserie St-Hubert : Coopérer pour sauver leur restaurant

Charlotte R. Castilloux 30-03-2017 | 12h01

Ne reculant devant rien, les employés de la Rôtisserie St-Hubert de la rue Saint-Denis à Montréal tentent de trouver une solution pour empêcher la fermeture de l'établissement.

L'entreprise a annoncé la semaine dernière que la succursale de la rue Saint-Denis fermerait définitivement ses portes en mai pour cause de rentabilité, laissant ainsi près de 80 employés dans l'incertitude d'une possible relocalisation.

Quentin Jeandeau, Valentin Hoyau et Kacim Belmihoub se sont réunis pour voir les options qui s'offrent à eux. C'est là que l'idée d'une coopérative de travail leur est venue en tête.

Les trois instigateurs restent rationnels. Ils savent que le projet reste très embryonnaire, mais ils aimeraient avoir l'opportunité d'envisager cette possibilité avec leur employeur. « On voulait tout d'abord voir s'il y avait un intérêt de la part de nos collègues et ils nous l'ont manifesté. Ensuite, il faudrait avoir l'accord de St-Hubert », explique Valentin Hoyau en soulignant que l'enthousiasme face à l'idée d'une coopérative, ou du moins à considérer cette possibilité, est généralisé chez les employés.

C'est à cette étape que les choses se corsent puisque les employés et le syndicat n'auraient pas de retour de la part de leur siège social. « Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir s'asseoir avec eux et voir les possibilités. Ça se pourrait qu'on rêve et que le projet ne puisse pas être viable, mais on voudrait avoir la chance d'évaluer cette option », avance M. Jeandeau qui est très conscient qu'il leur manque encore beaucoup d'information avant de concrétiser leur projet.

Pour sa part, le siège social affirme ne pas avoir été mis au courant d'un tel projet pour maintenir le restaurant ouvert. « Nous n'avons pas entendu parler d'une quelconque initiative de manière officielle », précise Josée Vaillancourt, directrice des relations publiques chez St-Hubert, en rappelant que cette malheureuse décision a été prise parce que l'établissement n'était pas rentable et ainsi peu attrayant pour d'éventuels acheteurs, franchisés ou coopératifs.

De plus, la porte-parole de la chaîne de rôtisserie précise qu'un représentant du siège social est disponible à même la succursale pour répondre aux questions et aux besoins des employés quant aux démarches de fermetures. « Si les gens vont voir ce responsable, explique-t-elle, il devrait être en mesure de leur répondre ou de les référer. »

De l'espoir même après le 12 mai

Si le 12 mai est la date prévue pour la fermeture officielle, cette date n'est pas la date butoir qui signifie la fin des démarches possibles. « Tant que le local est là et qu'il est vide, il pourrait toujours avoir place à la négociation », explique Tony Filato, président du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) qui syndique le St-Hubert de la rue Saint-Denis.