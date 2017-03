Le Fonds de solidarité FTQ investit dans Les Fermes Lufa

24-03-2017 | 11h01

Près de 3 millions $ seront investis par le Fonds de solidarité FTQ dans Les Fermes Lufa pour la construction d'une serre de 63 000 pieds carrés dans l'arrondissement d'Anjou, à Montréal.

Fondée en 2009, l'entreprise montréalaise produit plus de 40 produits frais cultivés, cueillis et qui sont distribués chaque semaine dans plus de 10 000 paniers au Québec.

Grâce à l'investissement du Fonds, une troisième serre sera construite à Anjou après celle qui est située dans le quartier Ahuntsic (32 000 pi2) et l'autre à Laval (43 000 pi2).

«L'appui à des entreprises innovantes comme Les Fermes Lufa est au cœur de la planification stratégique du Fonds de solidarité FTQ», a indiqué son président et chef de la direction, Gaétan Morin.

«Le rétablissement du crédit d'impôt fédéral par le gouvernement Trudeau a rendu possible de tels investissements», a ajouté M. Morin.

L'entreprise emploie 140 personnes.

Pour sa part, Mohamed Hage, président et fondateur des Fermes Lufa, a indiqué que «des fermes urbaines comme Les Fermes Lufa [...] créent de l'emploi pour les travailleurs locaux, et œuvrent avec les fermiers des alentours pour offrir des produits frais, responsables et locaux à des milliers de citadins, tous les jours. Ça, c'est un modèle d'avenir pour chaque ville du monde».