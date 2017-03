70 ans de CAE: «Notre cerveau est à Montréal»

24-03-2017 | 10h00

Leader mondial des simulateurs de vols et de la formation des pilotes, la multinationale CAE célèbre ses 70 ans d'existence cette année et son président a tenu à souligner l'importance de ses activités à Montréal, où œuvrent 3200 de ses 8000 employés dans le monde.

«Notre cerveau est à Montréal, pas seulement notre siège social», a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction lors d'une entrevue dans le segment Carte d'affaires de TVA Nouvelles.

M. Parent a mentionné qu'il y avait approximativement 200 000 pilotes d'avion en action chaque jour dans le monde et que CAE avait contribué à la formation d'une bonne partie d'entre eux.

«Sans aucune exagération, la grande majorité de ces pilotes-là ont été formés et continuent à faire leur formation sur l'équipement conçu, assemblé et livré ici sur Côte-de-Liesse par des Montréalais», a dit M. Parent.

Partenaire de la CSeries

CAE est partenaire de Bombardier pour la formation des pilotes de la famille d'avions CSeries et M. Parent a exprimé sa confiance à l'égard de la nouvelle gamme d'appareils.

«Je suis certain que ça va avoir un franc succès», a déclaré M. Parent.



Le PDG de la multinationale montréalaise CAE, Marc Parent. Photo TVA Nouvelles

Outre son rôle dans l'aviation civile, CAE est également très présente dans le domaine militaire et son président voit d'un bon œil l'éventualité d'une hausse des dépenses dans le secteur de la défense aux États-Unis.

«Dans la mesure où le budget de la défense augmente, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie et nous on est un acteur important, a affirmé M. Parent. On a 2500 employés aux États-Unis et on vend beaucoup dans le secteur de la défense à travers le monde, pas seulement aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour nous.»