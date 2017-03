Une Lavalloise remporte 1000 $ par jour à vie

23-03-2017 | 09h51

Nicole Dulude, une Lavalloise qui joue occasionnellement à la loterie, n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'elle a vérifié son billet de Grande Vie en arrivant au kiosque où elle travaille.

«Cette fois-ci, la musique a chanté autrement», a relaté Mme Dulude, qui n'en revenait pas en constatant qu'elle venait de remporter le gros lot de 1000 $ par jour à vie.

Malgré tout, la Lavalloise devait compléter son quart de travail.

«Mes quatre heures de travail m'ont paru comme 24 heures! Mais j'ai eu bien du plaisir à faire comme si de rien n'était lorsque les gens me parlaient du gros lot de la Grande Vie gagné au Québec lors du tirage de la veille», a raconté Mme Dulude.

Nicole Dulude a choisi de mettre la main sur un montant forfaitaire de 7 millions $, plutôt que de recevoir 1000 $ par jour à vie.

Elle compte partager la somme avec son fils, Stéphane Dulude, et son conjoint, Robert Hayeur.

Elle compte aussi faire l'acquisition d'un condo et «se reposer le pompon», a-t-elle confié.

Une loterie populaire au Québec

Lancée en octobre 2016, Grande Vie a déjà fait deux gagnants du gros lot au Québec et près d'une dizaine de gagnants d'un lot de 25 000 $ par année à vie.

Ces résultats expliquent peut-être en partie pourquoi les billets de loterie à rente sont aussi populaires au Québec. Selon Loto-Québec, la part de marché de la Belle Province pour la loterie Grande Vie est de 37 % de tous les billets vendus au pays, contre 22 % pour les tirages du 6/49.

Pourtant, les billets au même prix offrent une chance similaire de mettre la main sur le gros lot.

Il est toutefois à noter que la loterie Grande Vie n'est offerte que dans quatre des cinq sociétés de loterie du Canada.

«Nous sommes contents de voir que le concept de la loterie Grande Vie est autant apprécié par les Québécois, et qu'en plus, la chance a souri à plusieurs d'entre eux depuis le lancement en octobre dernier», a souligné Richard Trudel, directeur des services à la clientèle et des tirages chez Loto-Québec.