Rémunération: une nouvelle enquête sur le commerce de détail

L'Enquête de rémunération globale dans le commerce de détail 2017, réalisée pour le compte de Détail Québec, remet en perspectives les conditions de travail offertes aux salariés de ce secteur d'activité.

Dévoilé mercredi en marge de l'événement Hop! le Sommet du commerce de détail, présenté par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), l'enquête réalisée en collaboration avec PCI Perrault Conseil indique que les trois quarts des organisations offrent un régime d'assurance collective à leurs employés.

En ce qui a trait aux vacances, une quatrième semaine est allouée aux salariés par 65 % des entreprises, ce chiffre tombant à 40 % dans le cas d'une cinquième semaine.

Les organisations ajoutent par ailleurs entre deux à trois jours supplémentaires en congés divers payés (fériés, mobiles, maladie) aux huit journées obligatoires prévues dans la Loi sur les normes de travail.

Quinze emplois repères ont été considérés dans le cadre de cet exercice, dont caissier, vendeur, étalagiste, gérant et manutentionnaire.

L'Enquête stipule également qu'une semaine normale de travail est de 40 heures dans l'industrie du commerce de détail et que 56 % du personnel de supervision à accès à la rémunération variable, soit à des commissions et à des bonis en fonction de la performance de leurs équipes. Le personnel sur le plancher touche des commissions et des bonis dans 39 % des cas seulement.

Par contre, 97 % des entreprises proposent un programme d'escompte à leurs employés.

À Détail Québec, on croit qu'une telle enquête «permettra aux détaillants de connaître l'état du marché, de structurer leur offre de rémunération globale et d'offrir une rémunération compétitive», précise-t-on dans un communiqué.

«On a souvent l'impression que les conditions de travail dans le secteur du commerce de détail sont inférieures à celles des autres secteurs. Cependant, cette Enquête permet de constater que le commerce de détail est compétitif et comparable aux autres secteurs d'activité», a indiqué Patricia Lapierre, directrice générale de Détail Québec.

«Par ailleurs, suivant le Diagnostic sectoriel de la main-d'œuvre du commerce de détail 2016-2019, on constate au niveau de la rétention du personnel que le style de gestion, la reconnaissance et la flexibilité sont des facteurs tout aussi importants que le salaire et les avantages sociaux», a poursuivi Mme Lapierre.