Les enfants Trump à Aspen: une virée de ski qui fait jaser

Le voyage de ski des enfants Trump au Colorado pendant la semaine de relâche a coûté cher aux Américains, 100 agents des services secrets américains ayant été réquisitionnés pour l'occasion afin d'assurer la sécurité des héritiers du président des États-Unis.

Ivanka Trump était accompagnée de son mari Jared Kushner, un proche conseiller de Donald Trump, de leurs enfants ainsi que de ses frères Donald Jr. et Eric, lesquels ont pris le contrôle de la Trump Organization depuis que leur père s'est installé à la Maison-Blanche il y a deux mois.

Selon le site The Independent, qui se base sur un article du journal local The Aspen Times, les services secrets auraient signé un contrat le 10 mars dernier de plus de 12 000 $ US pour la location d'équipements de ski et de vêtements auprès du Aspen Valley Ski and Snowboard Club.

Le directeur de cette organisation, Mark Godomsky, a toutefois indiqué qu'il ne louait pas d'équipements de ski et qu'il ignorait tout de ce contrat avec les services secrets.

«Je vois passer toutes les factures ici et je n'en ai certainement pas vu une concernant les services secrets», a dit M. Godomsky.

En plus de cette note de plus de 12 000 $ US, il faut compter les salaires de la centaine d'agents déployés sur le terrain.

Looking good guys. Missing you all and thanks for taking care of my little man Donnie. For those who don't know Vanessa and I had to cut our vacation short (from 5 days to about 12 hours... ugh😭) because our other little man Tristan fell and broke his leg pretty badly. #family #familytime #vacation

Il faut aussi souligner que tout ce beau monde a provoqué l'ire de certains touristes, qui voulaient profiter d'une pause bien méritée pour relaxer dans ce domaine skiable haut de gamme.

Mais d'aucuns se sont plains qu'il était difficile de réserver une bonne table au restaurant en raison de la présence des Trump, et que la circulation avait fait un bond désastreux dans le secteur.