Les employés de St-Hubert laissés dans le doute

Charlotte R. Castilloux 22-03-2017 | 09h37

Les employés de la Rôtisserie St-Hubert de la rue Saint-Denis, dont certains cumulent jusqu'à 30 ans d'ancienneté, sont sous le choc à la suite de l'annonce de la fermeture de cette institution du Plateau Mont-Royal, à Montréal.

Aucune prime ni promesse de transfert n'a été offerte aux employés lors de l'annonce de la fermeture de l'établissement ouvert depuis plus de 30 ans. Cette décision laisse près de 80 employés dans l'inquiétude de se retrouver sans travail en mai prochain.

Quentin Jeandeau et Valentin Hoyau, tous deux livreurs pour la succursale qui fermera le 12 mai prochain, sont offusqués par la tournure des événements.

«On a été conviés à une assemblée générale lundi soir et tout de suite après les présentations, ils nous ont annoncé la fermeture», a expliqué M. Jeandeau.

«On se faisait dire qu'on était importants aux yeux de la compagnie, mais en même temps, quand on leur posait des questions, on ne sentait pas de compassion ou d'ouverture», a poursuivi M. Hoyau, qui est également le délégué syndical du St-Hubert sur Saint-Denis.

Très unis, les employés du restaurant espèrent le meilleur pour tous, surtout pour ceux faisant partie du groupe depuis longtemps.

«Le peu de travail qu'ils vont offrir, je veux que les plus anciens l'aient. Moi je vais me trouver autre chose ailleurs», a mentionné M. Jeandeau, qui est sensible face au sort de ses collègues.

Malgré le mécontentement des employés, les dirigeants des Rôtisseries St-Hubert font les choses dans l'ordre en offrant des délais légaux à leurs employés. «Ce n'est pas une décision facile à prendre et il n'y a pas de bonne manière d'annoncer une telle nouvelle», a affirmé Josée Vaillancourt, directrice des relations publiques chez St-Hubert.

«C'est certain que des employés d'expérience, qui sont déjà formés, peuvent être intéressants pour nos autres succursales, mais encore faut-il que ces succursales aient besoin d'employés», a continué la porte-parole, en expliquant pourquoi il n'est pas possible d'assurer un transfert aux employés qui perdront leur emploi. Les Rôtisseries St-Hubert prévoient offrir des ateliers avec les relations humaines afin d'aider les employés dans la refonte de leur curriculum vitae et ainsi faciliter leur recherche d'emploi.

Éliminer les succursales corporatives

«Cara est spécialisé dans les magasins franchisés, alors on pourrait sous-entendre que l'entreprise voudrait se départir des restaurants corporatifs [comme celui de la rue Saint-Denis], soit en les vendant à des franchisés ou en fermant les portes malheureusement», a élaboré Jaques Nantel, professeur de marketing à HEC Montréal, qui a tenté de démystifier la décision de St-Hubert avec le journal 24 Heures.

Cependant, St-Hubert affirme que la décision de fermer la succursale a été prise en fonction de la rentabilité de l'établissement.

«Si la rôtisserie avait été rentable, et qu'on avait voulu la vendre, surtout à Montréal, on aurait sûrement trouvé preneur», a expliqué Mme Vaillancourt, en affirmant que le fait que l'établissement soit corporatif n'ait pas eu d'impact sur la décision.