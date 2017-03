Forbes : Lino Saputo est le Québécois le plus riche

21-03-2017 | 10h17

Lino Saputo est l'homme d'affaires le plus riche du Québec selon le dernier classement annuel de Forbes 2017. Il fait partie des 10 Québé­cois ayant leur nom au palmarès de plus de 2000 milliardaires à travers le monde.

Lino Saputo, fondateur du groupe Saputo, possède une fortune évaluée à 5,6 milliards $, alors que David Thomson (propriétaire du Globe and Mail) trône toujours au premier rang canadien avec une fortune de 27,2 milliards $.

Pierre Karl Péladeau, nouvellement de retour comme président et chef de la direction de Québecor, est aujourd'hui le plus jeune milliardaire du Québec à 55 ans avec une richesse de 1 milliard $. À 91 ans, Stephen Jarislowsky demeure le plus âgé des milliardaires du Québec.

Entrepreneurs québécois

Trois des entrepreneurs les plus connus des Québécois, soit Alain Bouchard, Jean Coutu et Serge Godin, occupent respectivement les deuxième, troisième et cinquième rangs des Québécois les plus riches. Pour une deuxième année consécutive, André Desmarais et Paul Desmarais Jr ne font pas partie de la liste parce que leur richesse individuelle est inférieure à 1 milliard $ chacun, selon Forbes.

Riches canadiens

Dans le cas des riches Canadiens, après David Thomson, on trouve le ma¬gnat de l'alimentation Galen Weston et celui de l'essence James Irving, avec des fortunes respectives de 9,5 milliards $ et de 7,6 milliards $.

Notons que le plus jeune milliardaire dans le reste du Canada est Garrett Camp, cofondateur et président du service de taxis Uber, avec une fortune évaluée à 6,3 milliards $.

Bill Gates toujours le plus riche

Le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde, confirmant l'ascension irrésistible des géants d'internet.

William Henry Gates III, de son nom complet, arrive en tête du classement pour la quatrième année d'affilée et la 18e sur les 22 dernières années, avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards $.

Le dauphin au classement est un ami très proche de Bill Gates, l'investisseur américain Warren Buffett, qui le suit à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards de dollars.

Il a pris la place de l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur de l'entreprise textile Inditex et de la principale marque du groupe, Zara. Sa fortune personnelle est estimée à 71,3 milliards $, immédiatement derrière celle du PDG et fondateur du géant d'internet Amazon, Jeff Bezos, qui atteint 72,8 milliards $. Portée par l'euphorie de la Bourse de New York ainsi que par une croissance très soutenue, Amazon a vu le cours de son action bondir, augmentant de 61 % la fortune personnelle de Jeff Bezos en un an seulement, pour atteindre désormais 72,8 milliards de dollars.

Riches technos

Autre progression marquée, celle du PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg qui, à 32 ans seulement, est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards $, ce qui le situe en cinquième position du classement.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et les cofon¬dateurs d'un autre géant d'internet, Google, Larry Page et Sergey Brin (43 ans tous deux), sont les seuls parmi les 20 premiers du classement à être âgés de moins de 60 ans.

Trump

Parmi les milliardaires, on trouve en 544e position, le président des États-Unis Donald Trump, dont la fortune est estimée à 3,5 milliards $.

L'homme d'affaires a souvent contesté l'évaluation faite par Forbes de son patrimoine, estimant qu'elle ne reflétait pas la valeur de la marque Trump.

Bond de 13 %

En 2017, le nombre de milliardaires a bondi de 13 % en un an et il atteint désormais 2043, un record.

Leur patrimoine a davantage progressé que leur nombre (+18 %) et représente 7670 milliards de dollars.

-Avec l'AFP

Top 15 au monde

Top 10 au Québec

• Bill Gates, 61 ans | Microsoft, É.-U. | 86 G$• Warren Buffett, 86 ans | Berkshire Hathaway, É.-U. | 75,6 G$• Jeff Bezos, 53 ans | Amazon.com, É.-U. | 72,8 G$• Amancio Ortega, 80 ans, Espagne | Zara | 71,3 G$• Mark Zuckerberg, 32 ans, É.-U. | Facebook | 56 G$• Carlos Slim Helu, 77 ans, Mexique | America Movil | 54,5 G$• Larry Ellison, 72 ans, É.-U. | Oracle | 52,2 G$• Charles Koch, 81 ans, É.-U. | Diversifié | 48,3 G$• David Koch, 76 ans, É.-U. | Diversifié | 48,3 G$• Michael Bloomberg, 75 ans, É.-U. | Bloomberg LP | 47,5 G$• Bernard Arnault 68 ans, France | LVMH | 41,5 G$• Larry Page, 43 ans, É.-U. | Google | 40,7 G$• Sergey Brin, 43 ans, É.-U. | Google | 39,8 G$• Liliane Bettencourt, 94 ans, France | L'Oréal | 39,5 G$• S. Robson Walton, 72 ans, É.-U. | Wal-Mart | 34,1 G$• Lino Saputo, 80 ans | Saputo | 5,6 G$• Alain Bouchard, 68 ans | Alimentation Couche-Tard | 3,3 G$• Jean Coutu, 89 ans | Groupe Jean Coutu | 1,9 G$• Jacques d'Amours, 60 ans | Alimentation Couche-Tard | 1,6 G$• Marcel Adams, 96 ans | Iberville Developments | 1,5 G$• Serge Godin, 67 ans | Groupe CGI | 1,5 G$• Guy Laliberté, 57 ans | Cirque du Soleil | 1,4 G$• Stephen Jarislowsky, 91 ans | Jarislowsky Fraser | 1,3 G$• Aldo Bensadoun, 78 ans | Aldo | 1 G$• Pierre Karl Péladeau, 55 ans | Québecor | 1 G$