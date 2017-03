Un roi qui ne voyage pas léger

20-03-2017 | 16h33

Le roi de l'Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, qui a une fortune personnelle estimée à 17 milliards $ US, a le luxe de dépenser sans compter.

Selon The Independent, l'homme de 81 ans, qui effectue en ce moment une tournée en Asie, utilise un escalier recouvert d'or quand il descend de son avion, un Lockheed C-130 Hercules. Cet appareil est habituellement utilisé par des forces armées pour transporter des chars d'assaut ainsi que des troupes sur de longues distances.

Le roi, lui, l'utilise pour transporter ses 500 tonnes de bagages et deux limousines Mercedes-Benz S600. Pour ne jamais être pris au dépourvu, un deuxième escalier en or est à sa disposition dans la soute de l'imposant appareil, qui, lui, peut fonctionner avec un seul moteur en cas d'avarie.

Dans le cadre d'une visite récente en Indonésie, le roi voyageait avec un entourage de 620 personnes, sans compter une délégation de 800 invités. Parmi tout ce beau monde, notons la présence de 25 princes, 10 ministres et une centaine de gardes du corps. Ils ont voyagé dans six Boeing, incluant le 747 personnel du souverain.

Lors d'un autre déplacement, cette fois à Tokyo, au Japon, il a fait réquisitionner rien de moins que 500 limousines pour les gens qui l'accompagnaient. Et le souverain saoudien avait réservé 1200 chambres parmi les plus luxueuses de Tokyo, obligeant les autres fortunés en visite au pays du Soleil levant à se rabattre sur des suites plus modestes.