Protéger Melania coûte 136 000 $ US par jour

20-03-2017 | 12h38

Le choix de la première dame des États-Unis de demeurer à la Trump Tower de New York avec son fils Barron plutôt qu'à la Maison-Blanche avec son président de mari engendre des frais moyens de 136 000 $ US par jour (environ 182 000 $ CAN), ont révélé les forces policières de la Grosse Pomme.

Il n'en fallait pas plus pour que des détracteurs du président Donald Trump déplorent une récente coupe de 18 millions $ US qu'il a annoncée dans le budget de l'éducation, laquelle aurait pu être évitée, selon eux, si Melania Trump et son fils de 10 ans s'étaient installés à Washington D.C. en même temps que le magnat de l'immobilier, le 20 janvier dernier.

Avant cette date, soit pendant la transition entre la présidence du démocrate Barack Obama et celle de Donald Trump, les frais de sécurité chargés par la police de New York s'élevaient jusqu'à 308 000 $ US par jour (environ 411 000 $ CAN) en raison de la présence du président désigné dans la Trump Tower, selon The Independant.

Depuis le 20 janvier, la facture de sécurité de la Trump Tower a ainsi déjà atteint 8,6 millions $ US (environ 11,5 millions $ CAN). D'ici juin, mois prévu pour l'arrivée de Melania et Barron Trump à la Maison-Blanche, soit à la fin des classes, la note aura eu le temps de bondir à plus de 18 millions $ US (environ 24,3 millions $ CAN).



La Trump Tower de New York, où la première dame Melania Trump continue de vivre avec son fils Barron, 10 ans, le temps qu’il finisse son année scolaire. Photo AFP

Il s'agit en tout et pour tout de la coupe récente décrétée par l'administration Trump dans le budget de l'éducation aux États-Unis, coupe qui frappera évidemment les moins nantis.