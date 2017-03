Forbes: Bill Gates toujours le milliardaire le plus riche

20-03-2017 | 10h34

Le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde, selon le classement du magazine américain Forbes publié lundi, qui confirme l'ascension irrésistible des géants d'internet.

William Henry Gates III, 61 ans, arrive en tête du classement pour la quatrième année d'affilée et la 18e sur les 22 dernières années, avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards $ US.

Celui qui s'est lancé dans l'aventure Microsoft à 19 ans, abandonnant au passage ses études en deuxième année à Harvard, ne détient plus que 2,5 % environ du capital de l'entreprise qu'il a cofondée avec Paul Allen en 1975.

Outre les jeunes fortunes d'internet, le seul à avoir quelque peu bousculé la hiérarchie est le Français Bernard Arnault, PDG et fondateur du groupe de luxe LVMH, qui passe de la 14e à la 11e place.

Son patrimoine a augmenté de 22 % en un an, à 41,5 milliards $ US. Il devance maintenant sa compatriote Liliane Bettencourt, héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, avec une fortune de 39,5 milliards $ US.

Le dauphin au classement est aussi un ami très proche de Bill Gates, l'investisseur américain Warren Buffett, qui le suit à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards $ US.

Le gourou de la finance qui a fait fortune à la tête de l'entreprise Berkshire Hathaway a pris la place de l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur de l'entreprise de textile Inditex et de la principale marque du groupe, Zara.

L'homme d'affaires de 80 ans rétrograde à la quatrième place, avec une fortune personnelle estimée à 71,3 milliards $ US, immédiatement derrière le PDG et fondateur du géant d'internet Amazon, Jeff Bezos.

Âgé de 53 ans, le dirigeant au crâne rasé et au regard perçant détient environ 17 % du capital de son groupe, qui ne cesse de se diversifier avec succès et pèse désormais plus de 400 milliards $ US de capitalisation.



La fortune de Jeff Bezos, qui est entre autres à la tête du géant Amazon, a augmenté de 61 % en un an seulement, pour atteindre désormais 72,8 milliards $ US. Photo AFP

Portée par l'euphorie de la Bourse de New York ainsi que par une croissance très soutenue, Amazon a vu le cours de son action bondir, augmentant la fortune personnelle de Jeff Bezos de 61 % en un an seulement, pour atteindre désormais 72,8 milliards $ US.

Autre progression marquée, celle du PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui, à 32 ans seulement, est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards $ US, ce qui le situe en cinquième position du classement.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et les cofondateurs d'un autre géant d'internet, Google, Larry Page et Sergey Brin - tous deux âgés de 43 ans -, sont les seuls parmi les vingt premiers du classement à être âgés de moins de soixante ans.