4,6 millions $ en appui au virage numérique des détaillants québécois

19-03-2017 | 14h15

MONTRÉAL - Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) s'est vu octroyer une aide financière de 4,63 millions $ pour assister quelque 1325 détaillants dans leur virage numérique.

L'appui du gouvernement provincial au programme Virage numérique des détaillants québécois du CQCD a été annoncé dimanche par Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique.

«Le commerce de détail est un secteur d'activité majeur pour l'ensemble des régions du Québec, représentant 475 000 emplois et environ 35 000 établissements. Nos entreprises évoluent actuellement dans un contexte de révolution numérique. Il est impératif qu'elles s'y adaptent et qu'elles saisissent les occasions d'affaires liées à ce virage numérique», a déclaré Mme Anglade par voie de communiqué.

«Les consommateurs magasinent de plus en plus en ligne. Les entreprises du commerce de détail doivent impérativement tenir compte de cette nouvelle réalité pour assurer leur compétitivité. L'aide consentie au CQCD permettra d'offrir un accompagnement spécialisé aux détaillants du Québec», a ajouté la ministre.

Près de 90 % des entreprises québécoises œuvrant dans le secteur du commerce ont un site internet.

Toutefois, seulement 14 % d'entre elles vendent des produits ou offrent des services en ligne via leur plateforme.

«Le Web permettra à nos détaillants de vendre ici, en plus d'exporter leur savoir-faire et leur ingéniosité partout sur la planète afin d'attirer des clients chez eux. Ce programme, qui est au cœur de la Stratégie numérique du gouvernement, sera géré avec rigueur, créativité et efficacité par le CQCD», a ajouté Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD.