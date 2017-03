Entrée réussie en bourse pour Canada Goose

16-03-2017 | 19h29

Le prix de l'action de Canada Goose s'est envolé jeudi peu après son entrée à la Bourse de Toronto.

Évaluée par l'entreprise à 17 $, l'action qui se négocie sous le symbole GOOS a gagné jusqu'à près de 40 % lors de l'ouverture. Elle s'échangeait alors à 23,86 $. À la clôture, l'action se négociait à 21,53 $, ce qui équivaut à une capitalisation boursière de 2,3 milliards $.

«Nous voulons construire un héritage durable qui durera pendant de nombreuses décennies, voire des siècles», a déclaré jeudi au Financial Post Dani Reiss, président et chef de la direction de Canada Goose.

«Si nous fabriquons un produit de la meilleure qualité, nous savons que les consommateurs reviendront», a ajouté M. Reiss, qui est le petit-fils du fondateur de l'entreprise.

L'action du fabricant se négocie également à la Bourse de New York.

Jeudi, parmi les premiers actionnaires du fabricant de manteaux d'hiver, il y avait l'organisme de défense des animaux PETA qui a acheté pour 4000 $ US en actions à New York, soit le minimum requis pour contribuer aux assemblées d'actionnaires et ainsi protester contre son utilisation de la fourrure de coyotes.

Propriété de Bain Capital depuis 2013, Canada Goose est née dans un petit entrepôt de Toronto il y a 60 ans, sous le nom de Metro Sportswear. Designer, fabricant et distributeur, ce détaillant de vêtements d'extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants est présent dans 36 pays.