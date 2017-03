Les dépanneurs veulent vendre de la bière et du vin en fût

13-03-2017 | 16h59

Des propriétaires de dépanneurs et d'épiceries aimeraient, dans leurs établissements, pouvoir proposer à leurs clients de la bière et du vin en fût.

Ce concept est déjà populaire aux États-Unis et en Ontario, a souligné le porte-parole de l'Association des détaillants en alimentation (ADA), Pierre-Alexandre Blouin, en entrevue lundi avec Mario Dumont, sur LCN.

«C'est un comptoir de service dans lequel on a différentes lignes de fûts. On remplit des cruchons», a-t-il expliqué.

Cette opération serait effectuée par un employé du dépanneur, entre autres pour des raisons de sécurité. Des contenants de différentes capacités pourraient être disponibles et la bière achetée devra être consommée rapidement, soit dans une période de 24 à 48 heures.

Si le gouvernement donne l'aval au projet, cette nouveauté pourrait ravir les amateurs de bière de microbrasserie.

«La possibilité, c'est d'avoir une bière fraîche, un produit qui est différent et des plus petits brassins, a indiqué le représentant de l'ADA. Il y a des buveurs pour ça. On s'attend à ce que ce soit particulièrement pour les bières de microbrasserie, mais si certaines grandes brasseries sont prêtes à offrir des brassins particuliers pour répondre à ce genre de clientèle là, on n'est pas fermé à l'idée du tout.»

Et le but n'est pas nécessairement d'offrir une bière moins chère qu'en bouteille.

«L'objectif, c'est de mettre en marché des brassins particuliers, donc nécessairement on ne serait pas avec des produits d'entrée de gamme, mais plutôt avec des produits plus haut de gamme», a précisé M. Blouin.

La semaine dernière, la même association avait réclamé le droit de vendre de l'alcool jusqu'à 3 h du matin au Québec pour concurrencer les bars et les restaurants.

L'Association des détaillants en alimentation (ADA) représente entre autres des dépanneurs ouverts en tout temps.

«Le gouvernement, par le passé, dans différentes révisions réglementaires, a parlé d'équité entre les réseaux, avait souligné M. Blouin en entrevue à TVA Nouvelles. Il a été question de la taxation, qui a été abaissée pour les bars et les restaurants. De la même façon, on se pose la question: quelle est la différence entre vendre une bouteille de bière à 22h30 ou à 23h30?»