Les services en ligne de l'Agence du revenu du Canada sont rétablis

12-03-2017 | 19h54

Les services numériques de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ont été rétablis dimanche, après un arrêt de plus de 48 heures. Il est maintenant à nouveau possible pour les contribuables de transmettre leur déclaration de revenus par voie électronique.

Une vulnérabilité du réseau internet touchant certains serveurs informatiques, utilisés à travers le monde, a convaincu l'ARC de suspendre ses services en ligne par mesure de précaution vendredi.

La faille a été surnommée «Jakarta». Elle a été découverte la semaine dernière en Asie. Selon un expert, elle aurait pu permettre une prise de contrôle du serveur du gouvernement fédéral.

«Les services numériques ont été mis hors service par mesure de précaution et non en raison d'un piratage ou d'une intrusion. Aucun accès non autorisé aux renseignements des contribuables n'a eu lieu et nous continuons d'évaluer la situation», a assuré Patrick Samson, porte-parole de l'ARC.

Via Twitter, l'ARC a précisé que les déclarations déjà produites seront traitées et que les contribuables recevront leur remboursement comme prévu.

Les citoyens ont jusqu'au 1er mai à minuit pour remettre leur déclaration de revenus.