L'action de la TD perd plus de 5 % suite à un reportage embarrassant

11-03-2017 | 14h59

Le cours du titre de la Banque TD a reculé de façon significative en bourse vendredi dans la foulée d'un reportage de CBC News révélant que des employés anciens et actuels de l'institution ont vendu à des clients des produits financiers dont ils n'avaient pas besoin.

Un premier reportage portant sur la pression subie par des employés de la TD pour atteindre des objectifs de vente «irréalistes» avait été publié lundi, puis un deuxième, encore plus accablant pour la banque, a été publié vendredi. Dans ce dernier reportage, des employés ont admis avoir enfreint la loi et menti à des clients pour pouvoir atteindre leurs objectifs de vente.

Ils ont expliqué, entre autres, qu'ils avaient agi ainsi sous la pression afin de faire monter leurs ventes et de ne pas être remerciés par leur employeur.

Vendredi, à la Bourse de Toronto, l'action de la Banque TD a perdu 3,88 $, soit 5,55 %, terminant la séance à 66,00 $. Elle avait commencé la semaine à 69,26 $. À la Bourse de New York où la TD est aussi inscrite, le cours de son action a reculé de 2,75 $ US, ou 5,31 %, vendredi, pour clore la séance à 49,02 $ US.

«Selon nous, ce reportage ne reflète pas notre réalité, ni l'expérience vécue par la majorité de nos employés, mais nous prenons ces préoccupations très au sérieux», a dit la Banque TD dans un communiqué, en réaction aux informations contenues dans le reportage de CBC News.

«Nous avons tous travaillé très fort pour bâtir un environnement solide, positif et axé sur nos clients, a ajouté la banque. Nous sommes toujours à la recherche de façons de nous améliorer en sollicitant chaque année la rétroaction anonyme de tous nos employés. La très grande majorité d'entre eux affirment qu'ils sont fiers de travailler ici et que leur expérience employé est positive. Et nous avons été encouragés par la réaction de beaucoup d'entre eux, qui ne reconnaissent pas l'environnement décrit dans le reportage.»

L'institution a souligné qu'elle se servira des critiques émises par les employés cités dans le reportage «de façon constructive». Elle invite ses clients qui ont des questions ou des préoccupations à communiquer avec elle.

Parallèlement, au moins deux cabinets d'avocats de New York, Pomerantz LLP et Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC, invitent aussi des clients et investisseurs ayant été affectés par les comportements d'employés de la Banque TD tels que décrits dans le reportage à communiquer avec eux. Les deux cabinets ont indiqué vendredi qu'ils avaient ouvert chacun une enquête sur cette affaire en vue d'éventuels recours collectifs advenant la possibilité que de la fraude ou des pratiques illégales aient été commises en vertu des lois américaines.