Loto-Québec enquête sur une gagnante de 50 000 $ de Québec

09-03-2017 | 12h52

Loto-Québec enquête sur une employée de dépanneur de Québec qui dit avoir remporté un gain de 50 000 $ à la Mini. Le seul problème: elle n'a pas sa preuve d'achat comme le demande la société d'État.

«Si elle avait juste eu la facture, ça aurait été plus facile de vérifier qu'elle a bien acheté son billet. Si elle n'a pas de facture, on doit vérifier les images des caméras de surveillance. Là où le bât blesse, c'est le moment où elle a payé son billet. Elle dit l'avoir payé avant, mais on doit faire les vérifications. Si elle a payé le billet après le tirage, c'est là où il y a anguille sous roche», a expliqué Patrice Lavoie, porte-parole de Loto-Québec.

Une preuve d'achat d'un billet gagnant est demandée pour un commis de dépanneur, un détaillant ou un employé de Loto-Québec. Il y a d'autres vérifications «internes» qui se font lorsqu'un gagnant a reçu un billet en cadeau.

Images de caméras de surveillance

Une équipe de la société d'État rencontrera le propriétaire du Dépanneur Rapido dans le secteur de Vanier, ainsi qu'Ariane Turgeon-Marcotte pour discuter et regarder les images des caméras de surveillance.

«On n'est pas là pour regarder ses habitudes de consommation, mais bel et bien pour s'assurer que le billet a été payé. Ce que l'on sait, c'est que le billet a été acheté et qu'elle l'aurait payé après (le tirage). C'est cette partie-là qui n'est pas claire et qui nous a mis la puce à l'oreille», a poursuivi M. Lavoie.

La société d'État veut éviter que le billet ait été volé ou qu'il s'agisse d'un cas de fraude.

«S'il n'y a pas de doute, elle va recevoir son lot», a mentionné M. Lavoie.

Payer son dû «plus tard»

Mme Turgeon-Marcotte assure avoir payé son dû «plus tard» à son patron, comme elle en a l'habitude, mais elle n'a toutefois pas gardé la preuve d'achat.

«J'ai acheté des billets les trois journées que j'ai travaillées la semaine dernière. Parce que je travaille là, je peux me faire créditer de la nourriture ou des billets de loterie et les payer plus tard», a expliqué la jeune femme dans une entrevue à TVA Nouvelles.

Lorsqu'elle s'est présentée au bureau de Loto-Québec, lundi, elle affirme avoir perdu son sourire parce qu'elle a expliqué qu'elle travaillait dans un dépanneur.

«J'ai eu droit à un vrai interrogatoire de police par une enquêteuse. Ç'a pris plus d'une heure avant de me faire dire qu'elle ne paierait pas mon lot, parce que je n'avais pas une preuve que je l'avais payé. Ils pensent que je n'ai pas payé le billet», a-t-elle ajouté.

Le billet gagnant est d'ailleurs gardé dans les locaux régionaux de Loto-Québec.