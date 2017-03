Vente libre: des économies potentielles de 1 milliard $

09-03-2017 | 12h08

La vente libre de trois catégories de médicaments actuellement délivrés sur ordonnance pourrait entraîner des économies de 1 milliard $ par année, estime le Conférence Board du Canada dans un rapport.

Les économies annuelles anticipées découleraient essentiellement d'une diminution du coût des médicaments (458 millions $), d'une réduction du nombre de consultations chez le médecin (290 millions $) et d'une hausse de la productivité économique (289 millions $).

Les trois catégories de médicaments dont le rapport du Conference Board suggère la vente sans ordonnance sont les contraceptifs oraux, les médicaments contre la dysérection (insuffisance d'érection) et les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés pour traiter le reflux gastro-oesophagien pathologique.

«En supprimant la nécessité d'obtenir une ordonnance auprès d'un médecin pour plusieurs médicaments, on pourrait améliorer l'accès de certains Canadiens aux soins en les rendant plus pratiques et moins coûteux», a dit Louis Thériault, vice-président, Politiques publiques au Conference Board.

«Cela allégerait aussi la pression exercée sur le système de santé canadien, déjà soumis à rude épreuve, en réduisant le nombre de consultations non nécessaires chez le médecin», a ajouté M. Thériault.

Les principaux bénéficiaires

Selon le rapport, la vente libre des trois catégories de médicaments profiterait surtout aux assureurs publics, suivis des employeurs et des promoteurs de régimes privés d'assurance-médicaments.

Dans le cas des particuliers, la vente libre engendrerait des économies pour ceux «dont la couverture pour les médicaments sur ordonnance est médiocre, voire inexistante», par contre, les particuliers «qui bénéficient actuellement d'une assurance-médicaments verraient leurs coûts augmenter».