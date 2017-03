Desjardins et Fiera Capital placent 200 M$ à Londres

Agence QMI 08-03-2017 | 19h15

Le Mouvement Desjardins et Fiera infrastructures ont annoncé un placement conjoint de quelque 200 millions $ dans l’entreprise Thames Water, le plus important fournisseur d’eau potable et gestionnaire d’eaux usées au Royaume-Uni.

Desjardins procédera à cet investissement via trois de ses sociétés affiliées.

Quant à Fiera Infrastructures, une filiale du gestionnaire de portefeuille montréalais Fiera Capital, elle effectue ce placement au nom de Fiera Infra LP, un fonds d’infrastructures dont elle assure la gestion.

«Desjardins est fière d’acquérir une participation dans Thames Water, car celle-ci offre une diversification et des flux de revenu stables qui cadrent parfaitement avec les objectifs de placement à long terme de notre portefeuille d’infrastructures», a indiqué dans un communiqué Frédéric Angers, chef des Infrastructures chez Desjardins.

Pour la présidente de Fiera Infrastructure, Alina Osorio, c’est une occasion «d’améliorer la qualité et le profil de rendement de son portefeuille diversifié à l’échelle mondiale».

Thames Water fournit l’eau potable à quelque 15 millions de clients à Londres et dans la vallée de la Tamise. Depuis 2006, la compagnie a vu ses capitaux propres réglementés augmenter de 5,2 % par an grâce à son programme de dépenses en immobilisations.