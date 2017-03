Des ventes record pour Ivanka Trump, selon son équipe

On se rappelle que la chaîne américaine Nordstrom, pour ne nommer que celle-là, avait retiré les produits d'Ivanka Trump de ses étalages ces dernières semaines en affirmant que ses clientes ne s'arrachaient plus ses articles. L'entreprise avait indiqué que sa décision n'avait rien à avoir avec une campagne de boycottage intitulée #GrabYourWallet, en référence à une citation célèbre et grivoise de Donald Trump concernant les femmes.

Le président avait défendu sa fille sur Twitter et sa conseillère Kellyanne Conway avait encouragé les téléspectateurs de la chaîne Fox à acheter les produits d'Ivanka Trump, ce qui serait contraire à l'éthique, surtout que Mme Conway, qui n'en est pas à une polémique près, parlait avec le logo de la Maison-Blanche en arrière-plan.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!