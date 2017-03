Un meilleur sort pour les éducatrices en garderie depuis 20 ans

08-03-2017 | 10h04

L'adoption il y a 20 ans de la politique familiale du Québec a permis aux femmes travaillant dans les services de garde d'augmenter leurs revenus significativement, révèle une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) publiée à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

Lorsqu'on évoque les effets des services de garde sur le travail des femmes, on oublie souvent les conditions de travail des éducatrices elles-mêmes, profession composée de 90 % de femmes.

«Dans les années 1990, les salaires dans les services de garde étaient sous le salaire viable dans le secteur à but non lucratif et à peine plus élevé que le salaire minimum dans le secteur privé», a rappelé Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l'IRIS et auteure de la fiche socioéconomique.

«On remarque une amélioration des conditions de travail de l'ensemble des éducatrices. En 2013-2014, le salaire moyen avait atteint 35 578 $ pour les éducatrices des centres de la petite enfance (CPE) et 32 362 $ pour celles en garderie privée. Il reste cependant des gains à obtenir pour atteindre le salaire des hommes ayant une formation équivalente: l'écart est toujours de plus de 10 000 $», a remarqué la chercheuse.

L'amélioration des conditions de travail depuis 1997 s'est aussi traduite par les congés payés.

«Les CPE offrent en moyenne 41,4 jours de congés payés, contre 31,3 dans les garderies privées», a souligné Mme Couturier.