Le Fonds FTQ mise sur les obligations vertes de Québec

07-03-2017 | 14h48

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé lundi avoir acquis pour 22,9 millions $ en obligations vertes en provenance du gouvernement du Québec.

L'opération financière a été conclue en marge de la première émission d'obligations vertes par le gouvernement, le 24 février dernier.

«Le Plan de développement durable du Fonds vise un développement économique où les dimensions économique, sociale et environnementale doivent cohabiter au profit des personnes et des collectivités. Les obligations vertes du gouvernement du Québec [...] s'inscrivent parfaitement dans cet objectif», a expliqué Mario Tremblay, vice-président aux Affaires publiques et corporatives du Fonds de solidarité FTQ, dans un communiqué.

Le Fonds a mis la main sur 4,6 % des obligations vertes émises par le gouvernement, qui totalisent une somme de 500 millions $.

Ces obligations permettront de financer des projets de transport public comme le remplacement des voitures de métro de la Société de transport de Montréal (STM) par les trains Azur et l'achat d'autobus hybrides.