Le déficit commercial en janvier au plus haut en 5 ans

07-03-2017 | 10h57

Le déficit commercial des États-Unis a connu une forte poussée en janvier, notamment vis-à-vis de la Chine, pour atteindre son plus haut niveau en cinq ans, a indiqué le département du Commerce mardi.



Le solde, chroniquement déficitaire, des échanges des États-Unis avec le reste du monde s'est creusé de 9,6% en un mois pour s'établir à 48,5 milliards $, conformément aux prévisions des analystes.



Cette aggravation pourrait donner des munitions à l'administration Trump qui est partie en guerre contre les déficits commerciaux et accuse certains pays --dont la Chine et l'Allemagne-- de pratiques déloyales.



Ce chiffre masque toutefois une grande disparité entre les échanges de marchandises, qui ont débouché en janvier sur un déficit de 69,7 milliards $, et les services qui ont permis aux États-Unis de dégager un excédent de 21,2 milliards $.



Biens et services confondus, le déficit de janvier tient à une hausse des importations américaines bien plus forte (+2,3%, à 240,6 milliards $) que celle des exportations (+0,6%, à 192,1 milliards $), selon les données du ministère.



Les achats à l'étranger de voitures, pièces détachées et moteurs ont notamment atteint le niveau record de 31,8 milliards $, en plein boom du marché automobile américain.



En termes géographiques et en données brutes, le traditionnel déficit sur les échanges de marchandises avec la Chine a flambé de 13,0% en un mois pour atteindre 31,3 milliards $.



Pékin figure plus que jamais dans le collimateur de l'administration Trump qui accuse notamment le pays de sous-évaluer artificiellement sa monnaie pour doper ses exportations.



Le déficit américain avec l'Union européenne a lui légèrement décliné pour retomber à 11,5 milliards $, dont près de la moitié (4,8 milliards $) vis-à-vis de l'Allemagne.



Le haut conseiller au commerce du président américain, Peter Navarro, a plusieurs fois pointé du doigt Berlin en l'accusant de profiter indûment du faible niveau de l'euro pour engranger les excédents commerciaux.



Le déficit américain a par ailleurs flambé de plus de 71% avec le Canada par rapport à décembre, pour s'établir à 3,6 milliards $.

