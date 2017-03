L'OCDE appelle à maintenir des marchés «ouverts»

07-03-2017 | 10h47

L'OCDE a appelé mardi à maintenir des marchés ouverts pour ne pas perturber la «modeste» reprise de la croissance mondiale alors que le président américain Donald Trump pourrait adopter des mesures protectionnistes.

L'institution économique a maintenu inchangée par rapport à novembre sa prévision de croissance mondiale pour 2017, à 3,3%.

L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a maintenu pratiquement sans changement ses prévisions de croissance, à l'exception notable du Royaume-Uni qui devrait connaître une hausse de 1,6% de son PIB cette année, contre 1,2% prévu en novembre.

«Il est important de maintenir des marchés mondiaux ouverts et transparents pour les capitaux, les biens et les services», a plaidé l'OCDE, qui a présenté ses prévisions actualisées à Washington, où le président américain Donald Trump prévoit d'instaurer des mesures protectionnistes.

L'institution, basée à Paris, a certes perçu une amélioration du commerce mondial, en particulier en Asie, mais il devrait toutefois croître à «un rythme toujours inférieur à celui d'avant-crise».

«Si la confiance s'est améliorée, la consommation, les investissements, le commerce et la productivité ne sont toujours pas très robustes», a constaté l'institution, qui estime que «les incertitudes politiques pourraient aussi faire dérailler la modeste reprise» de l'économie mondiale.

Comme lors des dernières années, l'OCDE appelle les pays disposant «de marge de manoeuvre budgétaire (...) à mettre en place des initiatives fiscales efficaces qui donneront un coup de pouce à la demande», afin de renforcer la croissance mondiale.

En zone euro, l'OCDE a très légèrement relevé ses prévisions d'un point de croissance cette année pour l'Allemagne (1,8%), la France (1,4%) et l'Italie (1%). En revanche, elle a revu à baisse sa prévision pour la France en 2018 à 1,4% (-0,2%) et maintenu l'Allemagne et l'Italie sans changement à 1,7% et 1% respectivement

La croissance des États-Unis devrait bondir à 2,4% cette année (+0,1% par rapport aux prévisions de novembre), en forte hausse par rapport au 1,6% de 2016, et poursuivre sur cette dynamique en 2018 à 2,8%, soutenue par le plan de relance de M. Trump.

La Chine, qui a connu une hausse du PIB de 6,7% en 2016, devrait croître à un rythme légèrement inférieur cette année à 6,5% (+0,1% par rapport aux prévisions de novembre). Le ralentissement de la croissance devrait se poursuivre en 2018 à 6,3%.

Parmi les autres émergents, l'institution table sur une croissance moins forte que prévu cette année en Inde (7,3% au lieu de 7,6%) et une croissance nulle pour le Brésil, qui parviendrait à peine à sortir de la récession.