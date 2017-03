Gaz Métro accroît sa présence dans l'énergie solaire

07-03-2017 | 09h32

La Société en commandite Gaz Métro a annoncé mardi l'acquisition de Standard Solar, une entreprise américaine œuvrant dans le développement et le déploiement de panneaux solaires commerciaux.

Cette transaction permettra à Gaz Métro de diversifier son portefeuille en matière d'énergie renouvelable et d'accroître sa présence dans le domaine solaire aux États-Unis.

L'entreprise québécoise, par l'entremise de sa filiale Green Mountain Power, basée au Vermont, opère déjà des parcs solaires ayant une capacité totale d'environ 30 MW.

«Cette acquisition stratégique ouvre la porte à l'adoption d'une approche prometteuse, alliant l'énergie solaire à d'autres formes d'énergie telles que le gaz naturel, sur le marché américain», a notamment expliqué Gaz Métro dans un communiqué.

Réduire l'empreinte environnementale

L'achat de Standard Solar, qui est basée à Rockville, au Maryland, permet aussi à Gaz Métro de se rapprocher de ses objectifs en matière de réduction de l'empreinte environnementale du secteur énergétique.

«L'énergie solaire est un secteur prospère aux États-Unis et cette acquisition a lieu à un moment idéal pour Gaz Métro. Forts de l'expertise et des plateformes existantes de Standard Solar et de la stratégie de croissance à long terme de notre entreprise, nous sommes en position favorable pour réussir aux États-Unis», a mentionné Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro.