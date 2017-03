Grand Prix: une section couverte et «ultraconfortable» à 850 $

Guillaume Picard 06-03-2017 | 14h08

Les amateurs de Formule 1 qui voudront se cacher du soleil - ou de la pluie - et qui ont suffisamment d'argent pour se le permettre disposeront pour la première fois d'une nouvelle «Tribune platine» couverte lors du Grand Prix du Canada, le week-end du 9 au 11 juin, à Montréal.

Offerte dès maintenant au coût de 850 $, taxes et frais inclus, ces places ne sont pas données, mais la direction de l'événement a indiqué lundi qu'il y avait une demande depuis un moment déjà pour une galerie recouverte d'un toit et munie de sièges «ultraconfortables» de large dimension.

Cette nouvelle section du circuit Gilles-Villeneuve de l'île Notre-Dame sera située entre les Loges & Club Podium et le Club Senna, soit à l'intérieur de la piste, dans la ligne droite menant au virage Senna.

«Nous sommes fiers et heureux d'offrir aux amateurs cette grande première, une superbe et confortable tribune couverte, un cadeau tout spécial pour célébrer en grand nos 50 ans d'histoire», a dit le président et chef de la direction du Groupe de course Octane inc., François Dumontier.

575 $ et moins

Les billets de la Tribune platine sont les plus dispendieux du prochain Grand Prix du Canada. Les prix oscillent, pour trois jours, entre 575 $ dans la tribune 1 et 130 $ en admission générale. Le tarif le moins élevé, 45 $, permet d'assister seulement aux essais libres le vendredi. Pour assister seulement à la course le dimanche, il faut allonger 99 $ en admission générale et amener sa chaise de parterre.