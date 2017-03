Formule 1: Bombardier s'associe au Québécois Lance Stroll

Guillaume Picard 06-03-2017 | 11h01

Le nom de Bombardier sera visible à l'avant du casque du pilote québécois Lance Stroll, qui amorcera ce mois-ci sa carrière en Formule 1 derrière le volant de Williams Martini Racing.

L'avionneur québécois et Williams Martini en ont fait l'annonce lundi sans toutefois dévoiler le montant de la commandite.

L'entente permettra aussi à Bombardier d'afficher ses couleurs dans le garage de l'écurie britannique, pour laquelle un autre Québécois, Jacques Villeneuve, a déjà couru. C'est avec Williams que ce dernier avait remporté son seul titre de champion du monde, en 1997.

Williams and @bombardierjets are proud to announce a new strategic partnership ahead of the 2017 #F1 season: https://t.co/oquKqPRNO0 pic.twitter.com/DvaWyT5anj — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 6 mars 2017

Dans un communiqué, Bombardier dit qu'elle pourra mieux se faire voir auprès des gens d'affaires.

«Bombardier est heureuse de s'allier à Lance Stroll et à l'écurie Williams pendant la saison 2017 du Grand Prix de Formule 1. Ce partenariat offre à Bombardier Avions d'affaires une occasion unique d'augmenter son rayonnement auprès d'une clientèle au niveau global», a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes et du Marketing de Bombardier avions d'affaires.

«Les réalisations audacieuses et brillantes de Lance Stroll sur la piste incarnent sa quête d'excellence tout comme les avions d'affaires hautement performants de Bombardier amènent l'aviation d'affaires à un autre niveau. Nous lui souhaitons les mêmes trajets en douceur durant la saison 2017 que ceux sur lesquels nos clients peuvent compter, à bord de plus de 4 700 avions d'affaires dans le monde entier.»



Le pilote québécois Lance Stroll. Photo AFP

«Nous sommes enchantés d'accueillir Bombardier comme partenaire pour la saison 2017, a indiqué Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie. L'excellence technique, l'innovation et l'écoresponsabilité sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Williams, et comme elle compte parmi les grands fabricants d'avions d'affaires de calibre mondial, Bombardier partage des valeurs de base similaires. Ce sont des chefs de file dans leur domaine et, chez Williams, nous partageons un même élan et une même détermination à être les meilleurs. Je suis impatiente de vivre ce partenariat fructueux dans les prochains mois.»

Le premier Grand Prix de la saison aura lieu le 26 mars à Melbourne, en Australie. C'est là qu'on verra de quel bois se chauffe le jeune pilote québécois.