D'autres stratagèmes découverts à l'île de Man pour ne pas payer l'impôt

05-03-2017 | 17h53

L'ARC (Agence du revenu du Canada) a découvert d'autres stratagèmes fiscaux utilisés dans l'île de Man par de riches Canadiens pour éviter de payer de l'impôt, a mentionné Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, dimanche.

«L'ARC est en train de les analyser afin de voir s'il y a des similarités avec les structures utilisées par KPMG. Le cas échéant, elle prendra les mesures d'observation nécessaires», a affirmé la ministre par communiqué.

L'ARC avait accordé une amnistie à de riches clients canadiens du cabinet comptable KPMG qui avaient été impliqués dans une affaire d'évasion fiscale à l'île de Man, appartenant à la Reine Élisabeth, avait révélé jeudi Radio-Canada. Cette offre permettait aux clients d'éviter les tribunaux et toutes autres pénalités en s'identifiant auprès de l'ARC, qui leur proposait de payer les impôts dus avec un taux d'intérêt réduit.

Même si elle ne nie pas ces informations, Diane Lebouthillier a réitéré dimanche qu'il ne s'agit pas d'une amnistie.

«Je tiens à préciser aussi que l'ARC consulte le ministère de la Justice avant de décider si elle doit avoir recours à des ordonnances d'exécution ou porter des causes devant les tribunaux à la suite de vérifications fiscales. Le règlement rapide des différends est dans l'intérêt du public. Un litige est coûteux pour tous, et les litiges fiscaux complexes peuvent être infructueux», a-t-elle précisé.

Le stratagème de KPMG avait été découvert par l'Agence du revenu du Canada (ARC) en 2012, selon Radio-Canada.

Ce cabinet comptable international avait créé des sociétés-écrans à l'île de Man, dont bénéficiaient certains de ses clients multimillionnaires qui y faisaient des dons non imposables, qu'ils récupéraient peu après sans les déclarer à l'ARC.

Malgré un ordre de la Cour fédérale, KPMG avait refusé de remettre la liste des clients impliqués à l'Agence du revenu et avait porté sa cause en appel avant qu'Ottawa fasse une offre de règlement à l'amiable.

«C'est inacceptable et il faut que ça change. Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied à lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif à l'étranger afin de s'assurer que le régime fiscal est juste et équitable pour tous les Canadiens», a précisé la ministre du Revenu.

«Il est clair que beaucoup de travail est déjà en cours, a-t-elle ajouté. Par contre, il reste beaucoup de pain sur la planche.»

Diane Lebouthillier a notamment souligné que l'ARC avait augmenté le nombre de vérificateurs et a entamé des vérifications concernant des contribuables présentant les risques d'évitement fiscal le plus élevé. Environ 41 000 transactions ont été analysées jusqu'à présent, selon elle.