Une pétition pour la mise en place de services bancaires postaux

05-03-2017 | 15h00

Près de 20 000 personnes ont signé en ligne une pétition demandant au gouvernement Trudeau d'exiger de Postes Canada qu'elle offre des services bancaires postaux au pays.

En milieu d'après-midi, dimanche, la pétition, lancée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, avait recueilli 19 625 signatures.

Selon le syndicat, qui compte soumettre la pétition à la Chambre des communes, «il existe un besoin urgent de services bancaires postaux puisque des milliers de villages et de municipalités rurales sont dépourvus de succursale bancaire et que près de deux millions de Canadiens et Canadiennes utilisent les services usuriers des prêteurs sur salaire et ont désespérément besoin d'options de rechange».

Le STTP soutient que dans beaucoup endroits où il n'y a plus de succursale bancaire, il y a encore un bureau de poste «qui serait en mesure d'offrir des services financiers» comme ceux d'une institution bancaire.

Le STTP, qui milite depuis des années pour une telle initiative, soutient par ailleurs dans sa pétition que plus de 600 municipalités appuient la création de services bancaires postaux au Canada.