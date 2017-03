Milliardaire, Michael Jordan vit pour le sport

02-03-2017 | 14h55

L'ancien joueur de basketball américain Michael Jordan a amassé 13 fois plus de fric depuis qu'il a quitté le sport qui en a fait une véritable légende.

Milliardaire depuis 2014, Air Jordan, pour les intimes, a réalisé beaucoup d'argent à titre de propriétaire des Hornets de Charlotte puisqu'il a pu profiter de la prise de valeur des franchises de la NBA.

Née à Brooklyn en février 1963, l'ex-vedette des Bulls de Chicago amasse grosso modo 100 millions $ US par année à partir de produits qu'il endosse, notamment les articles de ses propres collections ou encore des marques comme Gatorade, selon une vidéo du magazine Money.

C'est plus de revenus publicitaires en une seule année qu'en 15 ans comme vedette de la NBA, alors qu'il a tout de même obtenu 94 millions $ US en rémunération pour s'exécuter sur les terrains de basket du haut de ses 1m98.

Aujourd'hui, Forbes estime sa fortune à 1,3 milliard $ US.

La grosse vie

Comme tout milliardaire qui se respecte, Michael Jordan dispose de son propre jet privé. Et quand il se déplace, en plus des coûts de carburant, il doit payer une note de sécurité oscillant entre 1000 $ US et 1500 $ US l'heure.

Il s'est récemment fait construire une maison de 12 millions $ US en Floride, alors qu'il vit toujours une demeure à Charlotte, en Caroline du Nord.

Passionné de golf, Jordan possède par ailleurs un terrain privé en Californie.

Bref, il ne s'ennuie pas et continue d'être un sportif accompli.