L'entreprise derrière Snapchat amasse des milliards en bourse

02-03-2017 | 12h46

Snap Inc., la startup qui est à l'origine de la populaire application Shapchat, a fait une entrée en bourse remarquée jeudi, à New York, alors que ses deux jeunes fondateurs âgés de 26 et de 28 ans ont engrangé plusieurs milliards de dollars américains chacun.

Selon Business Insider, Snap Inc. avait une valeur initiale de 33 milliards $ US. Les actions ont commencé leur course à 24 $, en hausse de 41 % par rapport à leur prix d'introduction fixé à 17 $, établissant une prise de valeur de 3,4 milliards $ US.

Les fondateurs de Snap, Evan Spiegel, 26 ans, et Robert Murphy, 28 ans, ont fait sonner la cloche de la New York Stock Exchange (NYSE) jeudi.

Au prix de l'introduction en bourse, les actions de Murphy valent 4,5 milliards $ US, alors que celles de son associé et ami atteignent 3,9 milliards $ US, selon le site spécialisé.

Au départ, SnapChat était plus une application «sexuelle», dans la mesure où ses utilisateurs s'en servaient pour envoyer des photos coquines, lesquelles disparaissaient quelques secondes plus tard selon le principe établi par ses créateurs.

Aujourd'hui, Shapchat s'est repositionné et joue désormais dans les platebandes de Facebook et de Twitter.

C'est une période effervescente sur les marchés, alors que le Dow Jones a poursuivi sa progression entamée depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, en novembre dernier. L'indice a atteint mardi les 21 000 points pour la première fois de son histoire.