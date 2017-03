Les PME souhaitent un rénvestissement gouvernemental

01-03-2017 | 16h14

À quelques semaines du dépôt du budget 2017-2018, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la discipline du gouvernement Couillard et lui demande d'utiliser la marge de manœuvre ainsi créée en réinvestissant en santé, en éducation et dans les baisses d'impôt.

Dans un sondage de la FCEI réalisé en janvier auprès de propriétaires de PME, 47 % des dirigeants ont dit considérer comme priorité budgétaire d'«augmenter les dépenses en éducation et en santé».

Également dans une proportion de 47 %, les chefs de PME estiment que «rembourser la dette» est prioritaire, de même que «réduire les impôts des particuliers» (46 %) et «réduire l'impôt des entreprises» (45 %).

Concernant la croissance de leur entreprise, les chefs de PME pensent, dans une proportion de 47 %, qu'il faudrait «rééquilibrer les lois du travail pour les rendre plus équitables à la fois envers les employeurs et les travailleurs» et, dans une proportion de 38 %, «procurer des allègements fiscaux aux PME pour aider à financer des conseils de professionnels externes (ex. conseils marketing, fiscaux, légaux, etc.)».

Aussi, le sondage a permis de constater que la grande majorité des chefs de PME estiment «qu'il sera difficile pour leur entreprise d'absorber des coûts additionnels», comme des hausses du salaire minimum ou des cotisations au Régime de rentes du Québec.

À ce chapitre, la FCEI, qui a fait part de ses recommandations au ministre des Finances durant ses récentes consultations prébudgétaires, a demandé des mesures d'atténuation, «notamment pour faire face à l'augmentation de 4,7 % du salaire minimum en 2017».

Un autre élément notable du sondage est leur souhait, à 88 %, «que le Québec mise davantage sur le développement responsable de ses ressources naturelles», notamment dans les secteurs du bois, des mines, de l'électricité, du pétrole et du gaz.

Par ailleurs, les dirigeants de petites et moyennes entreprises voudraient que le gouvernement du Québec annule l'augmentation d'impôt de 48 % des plus petites entreprises (qui cumulent moins de 5500 heures travaillées annuellement) en vigueur depuis le 1er janvier.

«Cette mesure introduite dans les derniers budgets du Québec est dans les faits, très complexe à appliquer en plus d'ajouter un fardeau supplémentaire à la paperasse imposée aux PME, a expliqué Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI. C'est pourquoi d'ailleurs, environ 14 000 chefs de PME ont écrit au ministre des Finances pour le presser de revenir sur sa décision et d'abaisser le taux d'imposition de toutes les PME à 4 %, la moyenne canadienne.»

Autrement, «des milliers de petites entreprises de toutes les régions seront affectées. C'est injuste et inéquitable», a ajouté Mme Hébert.

Le sondage de la FCEI a été mené entre le 16 et le 19 janvier auprès de 585 propriétaires de PME et sa marge d'erreur est de 4,1 %, 19 fois sur 20.