Québecor s'associe avec Tuango

Des entreprises qui veulent annoncer dans les médias de Québecor pourront dorénavant le faire sans payer d'argent, mais en échangeant leurs produits ou services en guise de compensation.

En retour d'espace publicitaire dans ses chaînes de télévision, sur ses sites numériques, dans ses journaux ou magazines et dans ses réseaux d'affichage, Québecor Groupe Média obtiendra des biens et services, dont elle pourra tirer des revenus en les revendant sur Tuango, le plus important site internet de vente promotionnelle de la province.

Cette entente annoncée mercredi entre Québecor et Tuango est vue comme «gagnant-gagnant» pour ces deux compagnies québécoises.

Pour le plus grand groupe média du Québec, offrir la possibilité à ses annonceurs de payer en biens et en services permettra d'en accueillir de nouveaux, en plus de procurer plus de flexibilité aux clients actuels.

«C'est un partenariat stratégique pour trouver des annonceurs différents et obtenir des budgets supplémentaires de nos clients existants, a souligné Donald Lizotte, vice-président exécutif, Régie publicitaire Québecor Groupe Média. Avec ce partenariat novateur, on veut augmenter nos parts de marché.»

Cette stratégie comporte cependant un risque puisque les revenus de Québecor Média dépendront du succès de la revente de produits et services offerts sur Tuango.

«Avant de conclure une entente d'échange de publicité, on va valider le potentiel de vente des produits. L'équipe de Tuango est en mesure de valider le potentiel de réussite, a mentionné Katia Villeneuve, directrice régionale des ventes locales de Québecor Média. Une fois qu'on aura accepté le contrat-échange, nous allons assumer l'entière responsabilité pour la partie du contrat en jeu.»

Nouvelle façon de faire

Elle a précisé que cette approche répondait à un besoin des annonceurs qui n'avaient parfois pas les ressources financières pour publiciser leurs produits ou qui n'avaient pas les moyens de leurs ambitions, mais qui étaient prêts à monétiser leurs actifs.

L'entreprise médiatique profitera donc du réseau de Tuango, qui compte près de 1,3 million d'abonnés courriel et deux millions de visites mensuelles sur son site et ses applications.

Avec cette association, Tuango espère faire bondir ses ventes sur son site internet. «Ce partenariat représente pour nous la possibilité d'offrir à nos membres une variété encore plus vaste d'offres exclusives en attirant, avec l'échange média, encore plus de clients d'envergure, ce qui consolidera notre position de leader dans le marché», a mentionné la vice-présidente, marketing et partenaire de Tuango, Nicole Tarazi.

Ce site québécois d'achats promotionnels traite environ un million de transactions par année pour un chiffre d'affaires de 37 millions $.

Iris au coeur de la 1re campagne

La première campagne dans le cadre de ce partenariat commencera le 27 mars avec les lunetteries Iris. En échange d'espace publicitaire télévisuel, Québecor pourra revendre des produits ou services d'Iris sur Tuango.

En théorie, les ventes sur Tuango devraient être moussées par la campagne publicitaire sur les plateformes de Québecor qui aura lieu au même moment.