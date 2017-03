LesPac devient gratuit pour les consommateurs

01-03-2017 | 12h57

C'est une petite révolution qui s'opère pour le site de petites annonces québécois LesPac, qui devient en partie gratuit pour les consommateurs 21 ans après sa fondation.

Même si certaines catégories demeurent payantes, notamment l'immobilier, les services, les voyages et les emplois, les usagers peuvent dorénavant mettre en vente sans frais des articles dont ils souhaitent se départir.

Selon Technologies Interactives Mediagrif, qui exploite LesPac, ce changement était rendu nécessaire parce que près d'un Québécois sur deux a eu recours en 2016 à des plateformes gratuites pour faire des échanges entre particuliers. Pensons par exemple à Craigslist ou Kijiji.

Chez LesPac, on se défend d'avoir voulu adopter le modèle gratuit de Kijiji parce que dernier grugeait de plus en plus de parts de marché. «Nous croyons que nous avons un produit supérieur à celui de Kijiji et nous désirons en faire profiter à un plus grand bassin de québécois. L'introduction de la gratuité fait partie de cette démarche», a indiqué par courriel Suzanne Moquin, présidente de LesPAC.

«Il faut savoir que dans l'environnement numérique, les sources de revenus sont souvent en mouvance, a-t-elle poursuivi. Dans ce contexte, nous avons entrepris, une stratégie de diversification des revenus, et la gratuité dans certaines catégories pour les particuliers en fait partie.»

Selon Mme Moquin, une augmentation de 25 % de l'achalandage a été observée depuis l'annonce de la gratuité des annonces, mardi.

Consommation locale

En devenant en partie gratuit, le site LesPac veut continuer d'être un acteur qui encourage la consommation locale.

L'entreprise, qui compte plus de 400 employés à Montréal, Ottawa, aux États-Unis et en Chine, indique que 75 % des achats en ligne au Québec sont effectués à l'extérieur de la Belle Province, un phénomène qu'elle veut freiner.

Accessible à partir de son ordinateur ou par l'entremise des plateformes mobiles iOS et Android, LesPac souhaite donc «offrir une solution locale pour contrer cette tendance qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie québécoise», écrit-on dans un communiqué.

Les commerçants n'ont pas été oubliés. Ils peuvent désormais partager plusieurs annonces à la fois, ce qui leur fait gagner du temps.



«Les PME du Québec ont des défis importants en ce qui concerne leur capacité d'évoluer au rythme du comportement d'achat des consommateurs, ce qui, en soi, représente un enjeu fondamental pour l'économie québécoise, a indiqué André Leblanc, vice-président marketing de LesPAC. Notre stratégie prend en compte cette réalité et vise à aider les entreprises à rejoindre une clientèle déjà bien active au niveau du commerce en ligne.»