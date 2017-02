Profits en baisse chez Loto-Québec au troisième trimestre

24-02-2017 | 10h49

Loto-Québec a enregistré un bénéfice net en baisse à 294 millions $ au troisième trimestre, comparativement à 328 millions $ sur la même période, il y a un an.

Pour la période de trois mois terminée le 26 décembre, la société d'État a également affiché des revenus de 858 millions $, en recul comparativement à 901 millions enregistrés l'année dernière.

Pour les trois trimestres de l'exercice 2016-2017, Loto-Québec affiche des produits cumulatifs de 2,612 milliards $ et un résultat net de 933,2 millions $, également en baisse si l'on compare à l'an dernier.

On explique ce recul, entre autres, par «le plus faible nombre de gros lots majeurs offerts par les loteries pancanadiennes».

Dans le secteur des loteries, les revenus ont reculé de 4,6 % sur les trois trimestres à 1,272 milliard $ tandis que les profits sont en baisse de (8,2 %), à 328,5 millions $.

Dans les autres secteurs, celui «des établissements de jeux présente des produits en légère croissance, a indiqué Lynne Roitier, présidente et chef de la direction par intérim de Loto-Québec. Le succès des salons de jeux se poursuit, alors que les bingos affichent un recul notamment en raison de la fermeture de trois salles. Le Kinzo a pour sa part enregistré des produits en hausse».

Par ailleurs, Mme Roitier a souligné une réduction du nombre d'appareils de loterie vidéo (ALV).

«D'ici la fin de 2018, ce réseau comptera moins de 10 000 appareils», a-t-elle mentionné.