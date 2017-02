Nordstrom n'a pas souffert de la rebuffade de Trump sur Twitter

24-02-2017 | 10h10

Le président de la chaîne américaine Nordstrom, qui a largué au début du mois la collection d'Ivanka Trump en prétextant des ventes décevantes, a indiqué jeudi que son entreprise n'a pas trop souffert de la rebuffade du président Trump sur Twitter.

Donald Trump, qui est peu porté sur la réserve allant habituellement avec la plus haute fonction politique aux États-Unis, avait dénoncé, le 8 février dernier, la décision de Nordstrom de ne plus proposer à ses clientes les produits de sa fille, notamment des vêtements et des bottes.

«Ma fille Ivanka a été traitée de manière si injuste par Nordstrom. C'est une personne incroyable qui me pousse toujours à faire le bon choix. Terrible!», avait partagé M. Trump à ses 25 millions d'abonnés sur le réseau social.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 février 2017

Cinq jours plus tôt, Nordstrom avait en effet décidé de renoncer à la collection Ivanka Trump, en évoquant le peu d'enthousiasme des consommateurs et soutenant que cela n'avait rien à voir avec la campagne de boycottage baptisée #GrabYourWallet («attrapez votre porte-monnaie), qui vise toutes les affaires du clan Trump. Cette campagne est en référence à une vidéo de 2005 dans laquelle Donald Trump se vantait de pouvoir se payer les femmes qu'il voulait et de les «attraper par la chatte» («grab them by the pussy»).

Selon Forbes, le coprésident de Nordstrom, Peter Nordstrom, a dit jeudi que le micromessage du président Trump avait entraîné des «effets négligeables, pas vraiment discernables dans un sens ou dans l'autre».

