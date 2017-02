Commerce en ligne: des entreprises menacées

21-02-2017 | 18h38

Selon certains experts, les commerces au détail qui ne s'intègrent pas à l'univers numérique pourraient disparaître d'ici 5 ans.

Pour près de 40 % des petites entreprises, l'argent et l'expertise à l'interne manquent pour s'adapter à ce changement et prendre part à la transition vers le web amène un défi supplémentaire en région.

Au Québec, les ventes de disques ont chuté de près de 25 % en 2016. Les ventes au détail en général connaissent une période de turbulence. Dans ce contexte, la présence en ligne représente autant une solution qu'un défi.

«On tire notre épingle du jeu en étant disquaire indépendant au Québec. On a passé par Amazon quelques années: ça a été une bonne expérience pour voir ce qu'on pouvait vendre ailleurs qu'à Rimouski. Mais ce n'était pas très payant, parce qu'Amazon se garde une cote, et il y a les taxes. On ne rentrait pas dans nos sous. Il nous restait environ 10 % de profit», explique Benoît Thériault, propriétaire d'Audition Musik.

Comme beaucoup de commerçants, M. Thériault travaille à améliorer son site web. «Faut aller chercher notre créneau quelque part dans tout ça. Sur le web, on se bat avec les Amazon de ce monde.»

Manque de soutien

Selon Détail Québec, les commerçants situés en région ont accès à moins de soutien dans leur transition vers le numérique que ceux de la ville.

«Les formations, les informations et les services vont être offerts dans les grands centres, et ne sont donc malheureusement pas accessibles à tout le monde en région plus éloignée. Alors, ça, c'est un défi», a affirmé la présidente, Patricia Lapierre.

Au-delà des connaissances techniques, il faut bien identifier ses besoins pour éviter les écueils du web, selon le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations.

«Il y a des écueils, il y a des risques. C'est comme ouvrir une boutique sur une rue passante: ce n'est pas parce qu'on ouvre un commerce que la clientèle va venir à nous. Ce n'est pas parce qu'on choisit un plus beau local ou qu'on l'aménage de façon spectaculaire, que ça va être un investissement rentable. C'est la même chose quand on fait le saut vers le commerce électronique», soutient le vice-président du CEFRIO, Guillaume Ducharme.

À Rimouski, les commerçants de la région qui désirent recevoir du soutien pour améliorer leur présence en ligne peuvent toujours faire une demande à la Société de développement économique.