Premier Tech investit 30 M$ dans des acquisitions étrangères

21-02-2017 | 17h07

L'entreprise Premier Tech a procédé à trois acquisitions afin de bonifier son offre commerciale sur la scène internationale. Ces achats, deux en Europe et un aux États-Unis, représentent une dépense de 30 millions $ pour l'entreprise de Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent.

«Ces acquisitions stratégiques nous donnent accès à des technologies de pointe et à des expertises qui nous permettront de proposer des solutions plus complètes à nos clients», a déclaré Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech.

Les entreprises acquises par Premier Tech seront regroupées dans deux divisions distinctes. La division Équipements Industriels verra ajoutée à son déploiement deux entreprises, l'une aux Pays-Bas et l'autre dans l'État de l'Ioha.

Ces ajouts consolideront la position de Premier Tech dans les secteurs de l'emballage et des systèmes automatisés dans les marchés des matières organiques et des semences, a mentionné l'entreprise dans un communiqué.

Pour sa part, le groupe Technologies environnementales se fera confier les activités d'une entreprise allemande spécialisée en produits de récupération des eaux de pluie.

«Ces acquisitions, bien que réalisées à l'étranger, contribuent grandement à notre développement et ont toujours des impacts positifs pour notre Campus de Rivière-du-Loup», a également souligné M. Bélanger.

Les trois entreprises qui viennent grossir le portefeuille de Premier Tech cumulent ensemble des revenus de 50 millions $, selon l'entreprise.