La Québécoise Solmax achète au Texas

21-02-2017 | 16h00

Le fabricant québécois de géomenbranes Solmax a annoncé mardi l'acquisition de Brawler, une compagnie de Houston, au Texas.

L'entreprise basée à Varennes, en Montérégie, dit vouloir ainsi miser sur une réduction des délais de livraison et des coûts de transport pour étendre ses activités et conquérir de nouveaux marchés.

«La première chose que nous voulions réaliser était de nous rapprocher de nos clients, principalement ceux œuvrant dans l'industrie gazière et pétrolière des États-Unis. Cela nous rapproche également des entreprises qui travaillent pour les secteurs miniers, agricoles et de la gestion du déchet dans l'ouest et le sud des États-Unis», a dit le président de Solmax, Jean Louis Vangeluwe, pour expliquer cette acquisition.

Les nouveaux actifs de Solmax subiront par ailleurs «une importante mise à niveau dans les mois qui suivent pour pouvoir opérer selon les standards de qualité requis par les clients habitués à faire affaire avec la marque Solmax», a précisé l'entreprise par communiqué.

«Nos clients existants et tous les nouveaux clients avec qui nous allons avoir la chance de faire affaire sous peu ont des exigences très élevées en termes de délais de livraison, en termes de coûts, en termes de qualité et de service», a ajouté M. Vangeluwe.

«Solmax ne remplacera pas Brawler. Nous avons une philosophie différente et des standards de qualité supérieure reconnus dans le monde entier. Nous localiser au Texas, c'est notre manière de montrer à tous nos clients que nous sommes commis au marché américain. Il nous manquait une présence physique aux États-Unis. C'est chose faite!»,a-t-il expliqué.