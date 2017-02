Moins de 40 ans et riches comme Crésus (photos)

20-02-2017 | 11h30

Forbes vient de dévoiler la liste des entrepreneurs âgés de 40 ans et moins qui sont les plus riches aux États-Unis. Bien entendu, la grande majorité de ces gens d'affaires de la relève évoluent dans les technologies de l'information et l'internet, en plus d'être exclusivement des hommes.

Ces individus ne devaient pas avoir franchi le cap de la quarantaine au 12 décembre dernier et avoir amassé leur fortune principalement au pays de Donald Trump.

La valeur nette minimale pour accéder à ce club sélect a chuté du tiers, révèle Forbes, passant de 400 millions $ US l'an dernier à 270 millions $ US cette année.

Le top 25 concocté par Forbes se trouve dans le carrousel ci-haut.