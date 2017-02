Les consommateurs seraient prêt à acheter des voitures en ligne

18-02-2017 | 16h17

La grande majorité des consommateurs se tourne désormais volontiers vers Internet pour trouver une voiture. Mais les hommes se sentiraient deux fois plus prêts à sauter le pas de l'achat en ligne.

Selon eBay Advertising, 87 % de ceux qui envisagent un achat de voiture citent le web comme un élément crucial dans leurs recherches, qu'il s'agisse de comparer les prix ou de lire des avis.

eBay Advertising a mené un sondage auprès de 1 000 consommateurs américains ayant acheté une voiture ces six derniers mois. Leurs réponses ont été comparées aux données du portail eBay Motors relatives à 1 000 achats d'utilisateurs. 63 % des consommateurs se disent déjà prêt à entièrement acheter leur voiture en ligne.

«La technologie continue à faire évoluer l'achat automobile», explique Josh Wetzel, directeur des ventes et du marketing chez eBay Advertising. «Les expériences de pointe et les technologies comme la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle continueront à opérer une modification du processus d'achat en ligne».

Ce «changement» est la raison pour laquelle BMW a lancé en janvier une application de réalité augmentée développée par Accenture. Elle permet aux personnes possédant un smartphone compatible avec Google Tango de virtuellement découvrir les BMW i8 et i3 personnalisées selon leurs désirs.

«Nos recherches montrent que les consommateurs recherchent des usages améliorées de technologies comme la réalité augmentée dans le processus d'achat automobile pour rendre l'expérience en ligne/hors ligne encore plus parlante», Christina Raab directrice générale du département pratique automobile chez Accenture.

Les recherches de JD Power ont également permis de noter une tendance chez les futurs acheteurs : ceux-ci se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux pour obtenir des conseils sans passer par le concessionnaire.

«Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la vie de nombreux consommateurs. Il est donc peu surprenant qu'ils s'en servent dans l'achat de leur véhicule», explique Mike Battaglia, vice-président, vente automobile chez J.D. Power.

Selon eBay, les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes de se sentir assez en confiance pour effectuer la totalité de l'achat en ligne. Elles auraient besoin d'effectuer un essai routier avant d'acheter.

Nissan s'associe à ce sujet avec Amazon Japon pour que les acheteurs potentiels puissent demander un essai routier via le site ou l'application d'Amazon. Le rendez-vous pris, la voiture arrive à leur porte avec un membre de l'équipe Nissan à son bord.