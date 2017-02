Truquage d'offres: Aquaréhab reconnaît sa culpabilité

18-02-2017 | 12h30

La compagnie Aquaréhab Eau Potable vient de plaider coupable à huit chefs d'accusation de truquage d'offres pour obtenir des contrats municipaux d'entretien d'aqueducs.

L'entreprise québécoise, spécialisée dans les infrastructures d'aqueduc et d'égout, a été condamnée vendredi à payer une amende de 160 000 $, devant la Cour supérieure du Québec.

C'est en 2015 que le Bureau de la concurrence avait déposé des accusations contre Aquaréhab.

La compagnie a reconnu avoir pris part à un complot pour obtenir des contrats d'excavation pneumatique et d'installation d'une protection cathodique dans les villes de Gatineau, Rosemère et Boucherville, entre 2006 et 2011.

«Le truquage des offres pour l'obtention de contrats municipaux est néfaste pour les contribuables et les municipalités, a indiqué le commissaire John Pecman. Bien que ce dossier soit maintenant clos, le Bureau [de la concurrence] poursuit ses efforts de lutte contre les cartels. Nous n'hésiterons pas à prendre les mesures requises pour faire en sorte que les entreprises respectent les règles».

Aquaréhab est la deuxième entreprise à présenter un plaidoyer de culpabilité dans cette affaire. En juin 2015, les Entreprises Paysagistes Gaspard ont plaidé coupables à neuf chefs d'accusation de truquage d'offres et se sont vu imposer une amende de 117 000 $.