Ex-employés d'Aveos: les CSeries entretenus à Saint-Hubert?

17-02-2017 | 10h13

Après la fin de tout espoir avec Air Canada, les ex-employés d'Aveos ont un nouveau projet en tête: un centre d'entretien d'avion à l'aéroport de Saint-Hubert, à Longueuil.

«On veut développer un aéroport. Et pour développer cet aéroport-là, ça nous prend un centre de maintenance. Alors, on monte les deux plans ensemble», a expliqué Jean Poirier, représentant des ex-employés d'Aveos.

C'est un projet d'envergure que propose Pro-Maintenance Aviation. La coopérative, formée d'ex-employés d'Aveos, veut mettre sur pied un centre de maintenance dans le but avoué de faire l'entretien des appareils CSeries d'Air Canada.

«Une commande de 45 avions de la CSeries, des avions neufs, ce n'est pas avec ça que tu vas faire de la business et ce n'est pas avec ça que tu vas être rentable, a précisé Jean Poirier. Le plan, c'est de bâtir un aéroport. Un coup qu'on a ça, on mise sur le contrat de la CSeries.»

Le groupe souhaite que l'aéroport de Saint-Hubert devienne un lieu stratégique dans le développement du transport aérien régional. On veut aussi profiter de l'expertise de la relève grâce à l'École nationale d'aéronautique.

«On désengorge Dorval. Il va y avoir 20 millions de passagers d'ici deux ans: ça va être engorgé partout. On a trois autoroutes qui se rendent ici et on n'a pas de pont à traverser», a souligné Jean Poirier.

Pour ce faire, une étude de faisabilité doit être réalisée. Son coût est évalué à 300 000 $. La Ville de Longueuil a déjà donné son aval au projet en promettant une contribution à la hauteur de 20 %.

«Ce projet est en ligne directe avec la vision de développement que nous avons de l'aéroport de Saint-Hubert. Nous voulons augmenter le nombre de vols et le nombre de passagers», a expliqué Julie Éthier de Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL).

Le groupe espère maintenant que le gouvernement avancera les 150 000 $ nécessaires. Le dossier sera analysé et la décision pourrait être prise d'ici quelques semaines.